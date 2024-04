Az Országos Rendőr-főkapitányság, a rendőrség és a roma kisebbség közötti konfliktus és előítéletmentes viszony megteremtése érdekében - kiemelt figyelemmel a bűnmegelőzésre, az áldozattá, bűnelkövetővé, illetve szenvedélybeteggé válás elkerülésére, és az ismeretterjesztő kommunikációra – 2011-ben intézkedési tervet dolgozott ki. Az intézkedésben foglalt helyi feladatok értékelésére, megbeszélésére, illetve az elmúlt évek példaértékű együttműködésére alapozva a napokban a Tamási Rendőrkapitányságon ismét értekezletet tartott a Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport, amelyre meghívást kaptak a vármegyei cigány nemzetségi önkormányzatok vezetői is.

A megbeszélésen Dr. Kuti István rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető és munkatársai tájékoztatták a megjelenteket a kapitányság illetékességi területén levő bűnügyi közlekedési és közrendvédelmi helyzetéről. Ezt követően ismertették az idei év faladatait is, majd a romavezetők mondták el tapasztalataikat.

Az értekezletet követően néhány órával a Tamási járásban működő polgárőregyesületek és a rendőrség közös évértékelő ülését is megtartották. A tanácskozás első felében, dr. Kuti István r. ezredes városi rendőrkapitány, valamint az érintett szakterületek vezetői értékelték a térség bűnügyi, rendészeti és közlekedésrendészeti helyzetét. A résztvevők magas szintűnek értékelték a közös szolgálatokat, valamint a korábban vállalt és elvégzett feladatokat is. Ezt követően Váradi Balázs, a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének nemrégiben megválasztott elnöke tájékoztatta a megjelenteket, a szervezet célkitűzéseiről.

A tanácskozáson az idei év főbb feladatait is megvitatták. A felek megállapodtak abban, hogy továbbra is előtérbe helyezik a közös szolgálatok hatékony megvalósulását, a polgárőrautók és drónok igénybevételével történő együttes feladatellátást. A résztvevők megvitatták, hogy az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektetnek a jövőben a külterületek közbiztonságának megtartására, valamint az illegálisan szemetet kihelyező állampolgárok kiszűrésére. A résztvevők megegyeztek abban is, hogy a veszélyeztetett korcsoportokat is közösen keresik meg a megelőzési tevékenységük során.