Varsád már az 1200-as években is létező település volt, ezt több feljegyzés igazolja. Az 1700-as évek elején Hessen környéki németeket telepítettek be, azonban a népesség összetétele változott az idők során. Német nemzetiségi önkormányzat ma is működik a településen, tulajdonában áll a helyi tájház, nagyon büszkék rá a helyiek. A tájház kiállításait és értékeit a nemzetiségi önkormányzattal karon öltve a Wosinsky Mór Megyei Múzeum lektorálja. Az intézmény igen látogatott, nem csak a turisták kedvelik, a népismereti oktatásnak köszönhetően a környékbeli iskolák, óvodák számára is biztosított a lehetőség, hogy itt tartsák meg óráikat.

A település legtöbb beruházása az óvodához köthető. Fotó: M. K.