Mint ismeretes, a köztársasági elnök nevezi ki a bírákat, amely pozíciót a törvény adta felső korhatár eléréséig tölthetnek be, dr. Farkas László esetében ez azt jelentette, hogy a 66. életévének betöltése napjáig lehetett bíró. De úgy döntött, hogy tovább dolgozik, mert egészségileg és szellemileg is tud még teljesíteni. Titkári kinevezése jövő év augusztus 31-ig szól. Lehet, hogy utána is keres még valamilyen jogi munkát. Mint elmondta, Tamásiban titkárkodik, ami a pályafutásának egy teljes keretet ad, hiszen ott kezdett ítélkezni 1985. szeptember 5-én. Ott, majd a Szekszárdi Városi, mai nevén Járásbíróságon a polgári, majd a büntető jogterületen ítélkezett.