Szívesen időztek volna többet a stábtagok egy-egy helyen, és felsorolni is nehéz lenne, hogy a műsorban bemutatott szereplők mellett még mennyi helyi értékre, alkotóra, termelőre lehetnek büszkék a felsőnyékiek, de az adás­idő ez esetben is véges, és a konyhában is újabb fázisához érkezett az ételkészítés: megkelt a tészta, amely a cipózást, a formázást és a díszítést követően bekerült abba a kemencébe, amelyet Eszter férje készített. Igaz, nem erre az alkalomra, hanem a család korábbi kérésére – de azóta is kihasználtan működik, mert a gyerekek és ő maga is előszeretettel fogyasztja az ott megsütött kenyereket, zsemléket és minden finomságot, amit Eszter készít számukra.