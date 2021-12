Idén is megrendezésre kerül a már hagyományos kutyás karácsony a Szekszárdi Kutyamenhelyen, írják közösségi oldalukon. Huszonnegyedikén délelőtt tíz órától délután kettő óráig, huszonötödikén pedig szintén délelőtt tíztől délután háromig lehet látogatni a menhelyet és a megmentett 224 ebet. Aki segíteni szeretne valamivel: karácsonyi maradékkal, kutyatáppal, takarókkal, ágyneművel, törölközővel megteheti, de várják a mozgásra váró önkénteseket is. A hagyományokhoz híven idén is virslivel díszitik fel a kutyusok karácsonyfáját.