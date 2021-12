Eszterbauer János, szekszárdi borász, közeli barát: – Tudtam, hogy rossz állapotban van, így a szomorú hír nem ért felkészületlenül, de mégis mellbe vágott. Jó barátomnak mondhattam őt, sűrűn találkoztunk. Idén is itt volt Szekszárdon, a Pálinkás Lászlónál tartott, hagyományos családi-baráti szüreten. Ekkor is felelevenítettük az együtt átélt, vidám történeteket. Mecky remek partner volt, mert értette a humort. Minden december 24-én egy délután időtartamára eljött hozzám, így tett tavaly is, vele tartott Debreczeni Ferenc, az Omega dobosa is. Kedvelték azt a halászlét, amit ilyenkor már idejekorán elkezdtem főzni. Ott álltunk a bogrács körül, kezünkben a pohárral és a borok kóstolgatása mellett órákig zajlott a történetmesélés, amit rendre megszakított a nevetés. Egyszer korábban egy ugyancsak nálunk tartott örömzenélés után Mecky – óriási meglepetésemre – azt kérdezte tőlem, hogy lenne-e kedvem kipróbálni magam a színpadon az Omegával? Így esett meg, hogy néhány szerzemény erejéig három koncerten is basszusgitáron kísérhettem az Omegát.