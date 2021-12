– Hárman hoztuk el az első díjat, mert háromfős csapatok versenyeztek. A flam­bírozó Bakonyiné Pozsár Katalin volt, a commis (azaz gyümölcsdíszítő) Fazekasné Both Anikó, míg én a sommelier feladatát láttam el. Diákok is versenyeztek egyébként itt, köztük szekszárdiak, akik különdíjat kaptak. Mi a profik között nyertünk, méghozzá úgy, hogy a rendezvénynek helyet adó szálloda – az észak-olaszországi Gradóban található Grand Hotel Astoria – saját csapatát is megelőztük. Összesen 11 trió indult.