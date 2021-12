Ide tartozik például a Tolna megyei értékeket kötetekbe foglaló Kincses Tolna megye című könyv, amelynek most készült el a hatodik és hetedik része. A helyi értéktárak intenzitását látva nem kizárt, hogy hamarosan egy nyolcadik kötet is megjelenhet – jelentette ki Dr. Say István. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke köszönetét fejezte ki a testület nevében az értéktár bizottság és vezetője munkájáért.