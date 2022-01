– Amikor először megtudtam, hogy Vörös Ákos, a lovagrend alapító tagja jelölt engem erre a megtisztelő címre, nagyon meglepődtem – mondta Alexandra Manea. – Telefonon értesültem a jelölésről, de azt gondoltam, hogy valaki tréfálkozik velem. Az első sokk után be kell vallanom, hogy nagyon jól esett, hogy ennyi jelölt közül a néhány díjazott közé is méltónak találnak. Erre semmiképp nem számítottam. Úgy gondolom, önmagában ez a jelölés is egy óriási dolog, de látni, hogy vannak más emberek is és szervezetek, akik ugyanígy gondolkodnak és tesznek nemes célokért, értéket teremtenek és értékelik az önzetlen munkát, óriási motivációt ad. Ez volt karácsonykor az egyik legszebb ajándékom.