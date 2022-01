Közel négymilliárd forint érkezett már a választókerületbe a Magyar Falu Programnak köszönhetően.

Akárcsak a többi településen, Nagyvejkén is elsősorban az idősek, az óvodások és az iskolások utaztatásában nyújt segítséget az önkormányzatnak a Volkswagen Transporter típusú kisbusz. – Az idei évben is nagy hangsúlyt fektetünk a vidéki települések fejlesztésére a Magyar Falu Programban. 2019-óta több mint 200 milliárd forintnyi támogatást vehettek igénybe a falvak a helyi életminőség javítása érdekében. 2022-ben 70 milliárd forintból valósulhatnak meg a kistelepülési beruházások: 14 felhívással, január 3-án már megjelentek a MFP idei első kiírásai, ahol a korábbi népszerű felhívások mellett új célok megvalósítására is lehet támogatást nyerni – emlékeztetett az államtitkár. Palló Lajos Béláné a község lakóinak nevében megköszönte az országgyűlési képviselő támogatást.