A polgármester elmondta, hogy a hivatalos lakosságszámuk a korábbi mintegy ezeregyszázról csökkent kilencszázkilencvenre, amelynek fő oka a munkalehetőségek jelenleg is fennálló hiánya a településen. Ezzel együtt a finanszírozási összeg is csökkent, ám a kormánytól a kistelepülésekre érkező támogatás kárpótolja a lakosokat.



– A lakosság nagy része idős, a fiatalok pedig egyre kevesebben vannak. Hozzáteszem, emiatt ugyan a finanszírozási összegünk kevesebb, ám a település továbbra is rendelkezik orvosi rendelővel, védőnői épülettel. Miután a kormány nem hagyja el a kistelepüléseket, mi is már számos fejlesztésen vagyunk túl. Még előttünk áll az orvosi rendelő épületének energetikai felújítása, valamint a védőnői szolgálat épületének szigetelése, fűtéskorszerűsítése – mondta.



A koronavírus-járvány kapcsán elmondta, a harmadik oltás egyelőre nem népszerű a lakosság körében, de reményét fejezte ki, hogy a hozzáállásuk idővel változik. Hozzátette: a lakosságuk nagyobb része be van oltva. Az oltottsági arányt tekintve országos viszonylatban jól állnak. A helyiek odafigyelnek a higiénés szabályok betartására is, a kézfertőtlenítésre, maszkhasználatra.



– Nyárra, ha minden jól alakul, megújul a teljes úthálózatunk, a járdáink, a közintézményeink. A Nebojsza-dombon a kilátó építésének munkálatai várhatóan 2022 tavaszán kezdődhetnek. Pozitívan állok a jövőhöz, bízom benne, hogy elkerüljük a kormányváltást és a kistelepülések támogatási rendszere csak egyre jobb lesz – mondta.



A polgármester beszámolt arról is, hogy a régi gyártelepük helyén szeretnének munkalehetőséget biztosítani a lakosságnak, méghozzá Paks II. kapcsán.



– A múlt évben egy vállalkozás megvásárolta a területet, ahol jelenleg hulladék szelektálása zajlik. Szétszedik a műszaki cikkeket, és mindent külföldre visznek újrahasznosításra. Még a vásárláskor ígéretet tettek nekünk, hogy ötven főt foglalkoztatnának, de ahhoz a csarnokokat még rendbe kell tenniük. Bízunk abban, hogy minél előbb felújítják a területet.