Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője ezzel kapcsolatban azonban azon a véleményen van, hogy Márki-Zay Péter össze-vissza beszél, egyszer a nyugdíjasokat sértegeti, majd máskor azt állítja, hogy a Fidesz támadja valójában a nyugdíjasokat. A valóság azonban Márki-Zay ellen szól, hiszen több felvétel is van, amikor arról elmélkedik, hogy a fideszes nyugdíjasok halálának köszönhetően a baloldalnak jobbak a választási esélyei. – Ez az elképesztő haszonlesés még a baloldalon belül is kiverte a biztosítékot, többen is felszólaltak a miniszterelnök-jelölt kijelentései miatt. Jakab Péter gyakorlatilag lehülyézte Márki-Zayt a nyugdíjasok gyalázása miatt, a miniszterelnök-jelölt pedig kínos magyarázkodásba kezdett. Vélhetően ezzel igyekszik előremenekülni és úgy tenni, mintha csak véletlen elszólás vagy félreértelmezés áldozata lett volna a dolog, azonban nem ez volt az első ilyen kijelentése, vélhetően tudatos sértegető kommunikációról van szó. Ugyancsak gyakori, hogy ostobának vagy aberráltnak nevezi a jobboldaliakat, ami szintén csak tovább rontja Márki-Zay így is zuhanó támogatottságát – közölte a politológus.