– Nem a saját kútfőmből esett ki ez a film. Öt-hat évvel ezelőtt dr. Várnai Péter felhívott, aki kései hivatású pap, az első foglalkozása építész volt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkésze is volt sokáig, kispap kora óta ismerem, ott voltam a pappá szentelésén is, és – ha szabad így mondanom – a jó Isten görbe ujjal is tud írni. Ugyanis Várnai Péter felhívott és alig értettem a szavát. Írt egy pár darabot és úgy vélte, méltónak talál arra, hogy odaadja. Beszédéből érzékeltem, hogy valami baj van – emlékezett vissza a színművész.