A világ legősibb eredetű fái is fenyők, már akkor is éltek a bolygónkon, amikor még mindenfelé dinoszauruszok bóklásztak. Közéjük tartozik a sokunk által ismert és kedvelt páfrányfenyő, a legősibb pedig a kínai mamutfenyő. Ez a fafaj körülbelül százötvenmillió éves, csemetéit pedig néhány kertészetben még nálunk is kapni.