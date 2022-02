Ismertette, hogy egyre nő náluk az oltakozási hajlandóság, többen már a harmadik oltást is felvették, és az első vakcinák felvétele is elkezdődött. Mindennek köze van a kormányintézkedésekhez, de ahhoz is, hogy egyre több varsádi lakos számára fontos az egészség. – Varsádon meg is mondják az emberek, hogy jó lenne, ha vége lenne a járványnak, ha visszazökkenhetnénk a régi kerékvágásba. Talán a félelem miatt is erősödött az oltakozási hajlandóság bennük – tette hozzá a polgármester.