Élete – 1950. október 25-től 1993. december 31-ig – sajtótörténet is, a mutációs laptól a nyomdába gombnyomásra közlekedő újságoldalakig. Aki akart, mindvégig tanulhatott tőle szakmát, hivatástudatot, fegyelmet, megfontoltságot, a dolgok mögé nézés fontosságát – bár nem mindig és nem mindenkivel passzolt a szó –, tiszteletet. Vallotta, ki-ki őszintén elmondhatja nézeteit, s azt, ha megváltoznak azok, de a tévedéseit is. Az újságolvasónak pedig információ kell, a lehető legváltozatosabb formában, és senki ne akarja neki megmagyarázni, hogy miként vélekedjen bármiről is.