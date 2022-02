Dunaföldváron valósította meg az ország legnagyobb kapacitású és legmodernebb integrált higiéniaipapír-gyárat a Vajda-Papír Kft. Vajda Attila ügyvezető igazgató közölte, hogy bár a legutóbbi hullám okozta a legtöbb megbetegedést, a hiányzások száma mégsem érte el azt a szintet, ami esetleg nagyobb fennakadást okozott volna a termelésben. – Most is vannak a koronavírus miatt táppénzre kényszerülő dolgozóink, illetve olyanok is, akiknek gyanúsak voltak a tünetei – mondta Vajda Attila. – Ahogy látom, nem úgy tűnik, hogy már túl vagyunk a nehezén, de ezt a jelenlegi helyzetet minden gond ellenére is képesek vagyunk kezelni.