A FIDESZ-KDNP másik két Tolna megyei képviselőjelöltje, Potápi Árpád János (2. vk) és Süli János (3. vk.) is közösségi oldalán számolt be róla, hogy néhány óra leforgása alatt összegyűlt a szükséges számú aláírás. A paksi bővítésért felelős miniszter posztjában úgy fogalmazott: „alig több, mint két óra telt el a rajt óta és máris sikerült összegyűjtenem a törvény által előírt 500 aláírást. Ettől függetlenül a gyűjtést folytatjuk! Mindenki, aki támogatja a Fidesz-KDNP-t, most így segíthet Magyarországnak és Orbán Viktornak! Nagyon köszönöm, hogy mellettem állnak, mutassuk meg, hogy milyen sokan is vagyunk!”