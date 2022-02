A vásárló utalással tud fizetni a termékért, ám ha ez nem megoldható, akkor csekket kap a pontos összegről, melynek befizetése után személyesen átveheti az árut Szekszárdon, a Hunyadi u. 4. sz. alatt. Postázást is lehet kérni, melynek költsége a vevőt terheli. Hivatalosan 2021 őszén nyílt meg az adománybolt, amely a megváltozott munkaképességű munkatársaknak ad napi tennivalót. Látás- vagy hallássérülteket, illetve más fogyatékossággal élőket foglalkoztatnak, erre pályázati úton kaptak állami támogatást.

Utalvánnyal is lehet támogatni

Az Egy cipőben járunk Adományboltban utalványok vásárlásával is támogatható az alapítvány. Ezeket a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai az arra rászorulóknak adják, ők pedig a boltban vásárolhatják le a kuponok értékét. Így akár névtelenül is segíthetjük a rászorulókat az általunk meghatározott összeggel. A szervezetek vezetői bíznak abban, hogy társadalmi felelősségvállalás keretein belül cégek, intézmények és magánszemélyek is csatlakoznak majd a kezdeményezésükhöz. Fontos kiemelni, hogy minden adományboltban vásárló segíti az üzemeltető egyesület, vagy alapítvány munkáját.