– Az épület felújítását a Teleki László Alapítvány 19 milliós támogatásának köszönhetően tudtuk elvégezni. Mivel kiemelt műemlék jellegű épületről van szó, csak tíz százalék önrészt kellett biztosítanunk, így jött össze a közel 21 milliós végösszeg. Sajnos menet közben kivitelezőt kellett váltanunk, cserepezési problémák miatt. Szerencsére a költségkeretet nem léptük túl. November végére elkészült a munka. A berendezés is megújul, méghozzá a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével. S ami még szükséges: a fűtéskorszerűsítés. A három helyiségbe padlófűtés kerül, hogy a klíma télen is megfelelő legyen, s a kiállított tárgyak állaga ne romoljon. Most, március 15-én már az ünnepi műsort, a koszorúzást a felújított épületnél tudjuk tartani, de bemenni egyelőre nem lehet. Idő kell még, hogy minden a helyére kerüljön.