A szekszárdi fórum is hasonlóan botrányosra sikeredett. Feltűnő, hogy a baloldal mennyire nem rendelkezik vízióval és önálló gondolattal Magyarország jövőjéről, csak a már ezerszer hallott lózungokat ismételgetik. Nem meglepő, hogy még a választási plakátjaikon is a kormány eddigi intézkedéseit reklámozzák, például a határkerítést. A gyermekvédelmi törvényre tett zavaros kijelentései is azt jelzik, hogy nem nagyon tud a baloldal mit kezdeni a kormány politikájával, hiszen tudják, hogy azokkal a társadalom túlnyomó többsége egyetért, még az ellenzéki szavazók egy része is támogatja. Ezért is zavarodhatott bele abba, hogy álláspontja szerint mit is kell csinálni április 3-án a szavazóknak.