– Eddig is mondtuk és most is mondjuk, hogy a fiatalok vegyék fel az oltást az idősek védelme érdekében. A fiatal oltatlanul, akár tünetmentesen is terjesztheti a vírust és halálos kimenetelű lehet a nagyszülő meglátogatása. A másik esetet még rosszabbul élem meg. Vasárnap délelőtt a férjem kapott egy üzenetet, hogy egy kétszer oltott betege meghalt. Egy hete kapta el a vírust, a hét közepére zavart lett, lánya ügyesen szólt a mentőknek, kórházba került. Megrázó, hogy elveszítettünk pácienseket egy olyan variáns okozta fertőzésben, amiről a többség azt tartja, hogy olyan, mint a nátha. A második oltása már lejárt, a harmadik érthetetlen módon elmaradt, váratott magára. Szorgalmas, családjáért élő, kedves vidám anyát és nagymamát, dédmamát vesztettünk el. Igazi jótét lélek volt, szeretett élni.