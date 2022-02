Itt a beszerzések, pályázatok ügyeit intéző jogi igazgatóság irányítása mellett a jegyző helyetteseként a választás előkészítése, majd lebonyolítása is feladata. Nem kis munka, hisz bő félszáz pályázatban vesz részt a megyeszékhely, 8–10 milliárd forint múlik ezek sikerén. Vannak régóta vajúdó ügyek is, mint például a Zöld város program, ahol a késés miatt elszaladtak az árak. Most folynak az egyeztetések, hol lehet a költségeket csökkenteni. Kidolgoznak alternatívákat, s azok alapján majd a politikusok fognak dönteni.