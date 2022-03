Nagymányok önkormányzata adományokat gyűjt az ukrajnai háborús menekülteknek. A város elsősorban befogadóhelyként szeretné segíteni a rászorulókat, ezért az ő elhelyezésükhöz szükséges adományokat várják, például ágyneműt, plédet, matracot, hálózsákot, párnát, valamint pénzbeli adományokat a 71800013-11151722-es Nagymányok Város Önkormányzatának a háború menekültjei részére elkülönített számlájára. – A háborús menekültek közvetlen elhelyezése a célunk, ezért az ő ellátásukhoz van szükségünk leginkább segítségre. Jelenleg is zajlik a befogadóhelyek kialakítása, az új irodaházunkban öt családot tudunk kényelmesen elhelyezni, akiket akár hosszú távon is tudunk segíteni munkahellyel, óvodai és iskolai ellátással. Vészhelyzet esetén további harminc fő fér el a sportcsarnokukban is – tájékoztatta lapunkat Karl Béla polgármester.