Az ünnepségen, amelyen részt vett több minisztérium, a megye és a város képviselői, Dömötör Csaba, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum kancellárja köszöntötte a résztvevőket. Vázolta az eltelt időszakot, mikor a város adott segítséget, hogy az egyetemi kar E épületében folytatódjon a tanítás, majd a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. közreműködésével a szekszárdi székhelyű SZ+C Stúdió Kft. 14 hónap alatt felújította az épületet.



A korábbi épület belső terei megújultak, új funkciókkal bővültek, növekedett az osztálytermek száma, megújultak a tanműhelyek, a tankonyha, a cukrász tanműhely, tanétterem, és minden szinten közösségi tér kialakítására is sor került. Új lett az épület fűtés fűtési rendszere, a tetőre pedig 73 elemből álló kis naperőmű került.



A kancellár köszönetet mondott az iskola fenntartójának, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalnak, a szekszárdi önkormányzatnak és Horváth István országgyűlési képviselőnek, aki lobbizott, hogy ez a beruházás elkészülhessen.



A kancellárt követően Horváth István a közel hetven éves intézmény megújulásáról, mintegy újjászületéséről beszélt, az iskoláról, amelyet a szekszárdiak ma is VIP-nek, Vendéglátóiparinak hívnak, hisz nagyon sok családban van valaki, aki itt tanult. Ez az intézmény zászlóshajója a vendéglátóipari képzésnek, ahol ma több mint négyszázan tanulják a szakma fortélyait.



Felidézte azt a hétvégét, mikor 2016-ban az üres iskolában egy csőtörés hatalmas kárt okozott. Azt követően az volt a kérdés, felújítsák, vagy földig rombolva újraépítsék az iskolát. Végül a korszerűvé átépítés mellett foglaltak állást, s ehhez a szükséges anyagi forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította, egyben a felújítást kiemelt állami beruházásnak minősítette.



A képzés nagyon fontos, folytatta az országgyűlési képviselő, hiszen az itteni borturizmus is erre az iskolára épül. Itt képezik a vendéglátást végző szakembereket. Említette, hogy a kiváló kivitelezés a helybeli ipart dicséri, az SZ+C Stúdió Kft. kiváló munkát végzett.



Befejezésként elmondta, az iskola elkészült, hamarosan a szükséges gépek, berendezések is helyükre kerülnek, s ősztől a diákok birtokba vehetik. Viszont a munka nem ért véget, mert nincs az iskolának tornaterme, de megszületett a döntés, építenek nemsokára azt is. És cseppet sem mellékesen megemlítette, hogy döntés született egy sokakat érintő másik építkezésről is, állami beruházásként elkészül a szekszárdi uszoda.



Az országgyűlési képviselőt követően Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes lépett a mikrofonhoz. Beszédét egy hasonlattal kezdte. Hajdan egy bajbajutott vitorláson a matróznak fel kellett mászni az árbócra az elszabadult kötélért. A magasból lenézett, a viharos tengert látva megrémült, de a kapitány rákiáltott, felfelé nézz! Megtette, félelme elmúlt, s elérte a kötelet. Felfelé, előre kell nézni, ezt tették, amikor az iskola tönkrement, s lám, itt is sikerült elérni a célt.



Szükség van erre a technikumra, s a többi hasonlóra is – folytatta -, mert a magyar fiatalok így lesznek a jövő nyertesei. Így lesznek olyan szakemberek, akik megállják a helyüket az életben. Ez a célja a szakképzés átalakításának, fejlesztésének is, hogy visszakapja azt a dicső fényét, amire emlékezhetünk. Ezért tették gyakorlatorientáltabbá a szakoktatást, erősítik a duális képzést, fejlesztik a tanműhelyeket.



A miniszterhelyettes gondolatsorát a folytatta dr. Juhász Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vagyon gazdálkodásért felelős államtitkára, aki arról beszélt, hogy a tanintézmények legfontosabb küldetése, hogy felismerjék a gyerekekben szunnyadó tudásvágyat, hogy gyarapítva ismereteiket, ők is a munkaalapú társadalom tagjai legyenek. Ez a megújult, nagy múltú intézmény is ezt a célt szolgálja.



Az ünnepség végén a résztvevők a nemzetiszín szalagot átvágva felavatták a 21-ik század követelményeinek megfelelő iskolát.