A nemes ügynek még az időjárás is kedvezett, rengetegen kilátogatott a gálamérkőzésre. Meglepetésjátékosok is érkeztek a barátságos meccsre: Rácz Jenő Michelin-csillagos séf kabátja helyett válogatott mezt húzott, Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző pedig az összecsapás erejéig futballcipőre cserélte felszerelését. A nézőket szórakoztatta a pályán az egyik kereskedelmi csatorna sorozatából ismert Kamarás Norbert is, akit elkísért kedvese is.

– Barátságos és nagyon jó hangulatú volt a mérkőzés. Izgalmas volt a játék, ugyanakkor nagyon sportszerűek voltak a játékosok. Nem unatkoztak a nézők, záporoztak a gólok, a felek pedig „kiegyeztek” a 7–7-es döntetlenben. Gyerekekkel együtt közel nyolcszázan látogattak ki a pályára, így összesen majdnem hatszázezer forintot gyűjtöttünk össze a váraljai lakástűz károsultjai részére, amit a helyszínen át is adtunk nekik – mondta el Kovács Kornél, a Nagymányoki Sportegyesület elnökhelyettese.

A mérkőzést követően tombolasorsolás és szelfifotó vadászat vette kezdetét.