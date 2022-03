A feleségemmel megegyeztünk, hogy valamit teszünk értük. Gyűjtést szerveztünk Nagydorogon, amihez a kölesdiek is csatlakoztak. A települési honlapokon és a fészbukon is közreadtuk a felhívást. Tartós élelmiszerek, tisztálkodó szerek, matracok, plédek gyűltek össze, olyan is volt, aki babakocsit adott. Már el is szállítottuk Tiszabecsre. Indulás előtt egy paksi péktől kaptunk kétszáz friss kenyeret és péksüteményt. Örültünk, hogy adhattunk az otthonaikat elhagyni kényszerülő családoknak.



Nem egyszeri segítségben gondolkodik a szervező. A gyűjtést folytatja, és a pékség is a segítségére lesz. A következő célállomás valóban állomás, méghozzá kettő: a budapesti keleti és nyugati. Az oda érkezőknek, illetve onnan tovább indulóknak főleg zsemlét – szendvicsek készítéséhez – akarnak vinni, hamarosan.