Idén is több intézmény és szervezet tervei között szerepel nyári táborok megrendezése. Lesznek újra óvodai, iskolai és sporttáborok, különböző egyesületek is készülnek tematikus táborokkal. Annak érdekében, hogy a paksi családok megfelelő tájékoztatást kapjanak, a nyári táborokról mostantól online is informálódhatnak – adta hírül a TelePaks. A Csengey Dénes Kulturális Központ által létrehozott Nyári táborok Pakson és környékén 2022 nevű Face­book-csoport célja, hogy segítséget nyújtson a szervezőknek és a szülőknek egyaránt.