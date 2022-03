A tanácskozást Ács Rezső polgármester az Éljen Szekszárd frakció képviselőinek indítványa alapján hívta össze annak ellenére, hogy korábban már jelezte, csak kampányfogásnak tartja a kezdeményezést, miután mindegyik témával jelenleg is foglalkozik egy-egy bizottság.



A tervezett napirendnek két pontja volt: az első, melynek előterjesztője a polgármester volt, egy vizsgálóbizottság létrehozása a közvilágítás elégtelen működése miatt közlekedési és vagyonbiztonsági kockázatok csökkentésére, a másik egy közfeladatellátási szerződés előkészítése a Tolna Megyei Állat és Természetvédő Alapítvánnyal. Utóbbit Bomba Gábor, az ÉSZ frakció vezetője terjesztett volna elő.



Az első napirendi pontot viszont az előterjesztő visszavonta, amely hangos közbeszólásoktól sem mentes vitát váltott ki. Az ÉSZ képviselői szerint ezt nem lehetett volna visszavonni, a jegyző viszont az SZMSZ-re hivatkozva tájékoztatta a közgyűlést, hogy az előterjesztőnek joga van visszavonni az előterjesztését, ilyen esetben pedig nem lehet tárgyalni arról.



Ezt követően a közgyűlés a Bomba Gábor által előterjesztett napirendről szavazott. Az ÉSZ képviselői nem vettek részt a voksoláson, a fideszes képviselők és a független Zaják Rita igen szavazata pedig kevés volt, így a napirend elfogadása híján a közgyűlést vezető Gyurkovics János alpolgármester kénytelen volt bezárni az ülést.

Zöld város: elfogadott műszaki tartalom

Néhány milliós és egy, több mint egymilliárdos beruházásról is szó volta szekszárdi a önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának tegnapi rendkívüli ülésén. Tárgyaltak többek között az Alisca Terra Nonprofit Kft. és a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. beszerzési tervéről is. Utóbbit vita nélkül elfogadták a GVB tagjai, viszont hosszasan tárgyalt a testület a Zöld város kialakítására készült tervről és annak költségvetéséről. A kivitelezés tervezett költsége ugyanis 1 milliárd 111 millió forint, 35 millióval több a pályázati forrásnál. Végül a bizottság tagjai a közbeszerzés előtt a terv műszaki tartalmát elfogadták, azzal, hogy a kivitelezést ellenőrizni fogják.