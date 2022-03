Süli János a fórumon is válaszolt a sajtótájékoztatón feltett kérdésre, amely úgy szólt, mi a legfontosabb mondanivalója. Ez nem más, mint az, hogy szeretné, ha újra megkapná a következő négy évre, meg még további négy évre ő is és a KDNP is azt a bizalmat, amit a mostani ciklushoz megkaptak, mert akkor befejezhetnék a programot, amit megkezdtek, azaz folytatni a település gyarapítását.