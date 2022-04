Szombaton és vasárnap reggel is havazott a megye több pontján, hétfőn hajnalban pedig mínusz három fokot mértek, voltak termőterületek, ahol ennél is hidegebbet. Ez az időjárás a virágzó fáknak, de még a levirágzott területnek sem tett jót.

Hazánkban az őszibarack az 1970-es években élte a fénykorát, az árutermelő ültetvények területe akkor 13 ezer hektár volt, jelenleg alig több mint 3 ezer. A tavalyi időjárás egyik legnagyobb vesztese a barack volt. A agrárgazdasági kamara adataiból kiderült, hogy az átlagoshoz képest nyolcvan százalékkal kevesebb őszibarack termett tavaly a tavaszi fagyok miatt.

Idén is megmutatkozott, hogy mennyire kiszámíthatatlan az időjárás, hiszen a tél nagyon enyhe volt, viszont amint beléptünk a tavaszba, beköszöntött a valódi tél. Ebből is látszik, hogy most sem lesznek könnyű helyzetben a gazdák. Az enyhe február miatt idén ismét a vártnál korábban kezdődött a gyümölcsfák fejlődése.