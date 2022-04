A Völgységi Önkormányzatok Társulásának (VÖT) polgármesterei is gratuláltak Potápi Árpád Jánosnak az országgyűlési választásokon elért sikeréhez. Mindezt legutóbbi, Tevelen tartott tanácsülésükön tették meg, amelyen öt napirendi pontról tárgyaltak.



Többek között arról döntöttek, hogy a tartalékkeret terhére 2,4 millió forinttal támogatják a térségben működő, a közművelődési pályázaton igényt benyújtott civil szervezeteket. Mindösszesen 28 pályázat érkezett a VÖT-höz, valamennyi kérelem esetében pozitívan határoztak.



Filóné Ferencz Ibolya elnök, Bonyhád polgármesterének kezdeményezésére az „Összefogás” Közhasznú Alapítvány által fenntartott „Együtt 1másért” Nappali Intézmény számára is biztosítottak 500 ezer forint rendkívüli támogatást. Az elnök hozzátette, a fogyatékkal élő fiatalok nappali ellátását térségi szinten biztosító bonyhádi intézménynek az elmúlt időszakban megnövekedett a fűtési költsége, amelynek kiegyenlítésére plusz forrás szükséges. Köszönettel fogadta a VÖT polgármestereinek hozzáállását, hangsúlyozva, hogy az intézmény fontos feladatot vállalt fel létrejöttekor és azóta is.



– Hatalmas segítséget nyújtanak az érintett családoknak. A 24 férőhely kihasznált, sokan veszik igénybe a szolgáltatásukat – emelte ki Filóné Ferencz Ibolya, aki arra is emlékeztetett, hogy Bonyhád Város Önkormányzata is támogatja az intézmény működését éves szinten 2,5 millió forinttal.