Gyönyörű, színes tojásfa díszíti múlt szombat óta Dunaföldvár főterét. Évek óta ilyenkor, húsvét előtt lelkes helyiek dekorálják fel a tér hatalmas, közel húsz méter magas hársfáját, aminek ötletgazdája, szervezője Horváth Irén, a közelben található papír-írószer üzlet tulajdonosa.



A dunaföldvári hölgy négy éve indította el a kezdeményezést, amikor látta, hogy húsvét környékén egyre többfelé díszítettek fel fákat. Az ötletet tett követte: családokat, óvodákat, osztályközösségeket, civil szervezeteket keresett meg, hogy közösen dekorálják fel a főtér hatalmas hársát. Az összefogással már az első évben 1664 kézzel festett tojással díszítette húsvét környékén a főtéri fát.



A következő esztendőben volt Dunaföldvár várossá avatásának harmincéves évfordulója, amelyet úgy szerettek volna emlékezetessé tenni, hogy az irányítószámmal megegyező, azaz 7020 tojást szereztek be. Bár a következő évben a járvány alatti korlátozások miatt elmaradt a program, tavaly óta ismét összegyűlnek húsvét előtt a közös tojásfadíszítésre a város lakói.

A dunaföldvári fát a város irányítószámának megfelelő számú színes tojás díszíti (Forrás: Facebook)

A kezdeményezést már a kezdetektől támogatja az önkormányzat, amely minden évben darus kocsival segít a tojások felhelyezésében és leszedésében, de Horváth Zsolt polgármester legutóbb is az egész családjával személyesen részt vett a közösségi programon – tudtuk meg Horváth Iréntől. Mára hagyománnyá vált a tojásfaállítás, de az eredeti, kézzel festett, kifújt tojásokat, amelyek gyakran megsemmisültek, idővel felváltotta a műanyag dekoráció. A fa melletti, alatti területet is feldíszítik ilyenkor, kis hurkapálcára ragasztott nyuszifigurákat helyeznek el oda.



– Öröm látni, amikor a gyerekek körbejárják a fákat és megismerik a korábban saját maguk által készített díszt – meséli a szervező. Mint mondja, sok csalódás is éri, de ez nem szegi a kedvét. Sokan jönnek el megnézni a tojásfát, és dicsérik a munkájukat, helyiek, fővárosiak egyaránt, akik közben sétálnak egyet a megszépült Duna-parton. Múltkor még motorosok is megálltak fotózkodni előtte. Horváth Irén örül, hogy a földváriak is szívesen látogatnak ide, de szeretné elérni, hogy ne csak gyönyörködjenek, hanem tegyenek is érte.