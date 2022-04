– Akadályozza-e még a járvány a nemzetközi fuvarozást?

– A járvány nekünk már nem okoz problémát – mondja Mancsi János fuvarozási cégvezető. – Lecsengőben van, s ha nem is tűnik el végleg, megpróbálunk együtt élni vele. Az elmúlt két nehéz évben, ha vontatottan is, de működött a fuvarozás. Ha egy gépkocsivezetőnek nem volt érvényes oltási igazolása, akkor a lerakóhelyek közelében – például Németországban – lehetett azonnal csináltatni tesztet, s az eredmény negyedórán belül rendelkezésre állt.



– Az átmeneti határzárak sok problémát okoztak?

– Az elején okoztak többletvárakozást az intézkedések a fuvarozóknak is, de hamar belátták az illetékesek, hogy ha az áruellátási lánc megakad, az beláthatatlan következményekkel járhat. A rémhírek a mi szakmánkat se kerülték el. Egyesek azt terjesztették, hogy a kamionosok hurcolják a vírust országról országra, holott tudvalévő, hogy ők egy fülkében élik az életüket, és nagyon kevés kontaktjuk van. Egy munkás, aki busszal utazik be a munkahelyére, sokkal könnyebben válhat vírushordozóvá. Azt sem szeretném elhallgatni: előfordult, hogy egy-két gépkocsivezetőnket kizártak bizonyos szolgáltatásokból. Étterembe nem mehettek be, tusolót, vécét nem használhattak egyes parkolókban, ami elég megalázó volt a számukra.



– Az üzemanyagár változását hogyan élték meg?

– A befagyasztott üzemanyag­árnak köszönhetően a korábban megkötött szerződéseinket veszteség nélkül tudtuk teljesíteni. Ez a helyzet március közepéig tartott, amikor a lakossági tarifák nem változtak, viszont a fuvarozók tankolási költsége, a gázolaj ára drasztikusan megnőtt: 480-ról 700 forintra, literenként. Értem én, hogy valamit tenni kellett, mert a külföldi kamionosok is nálunk tankoltak, és ez veszteséget okozott, főleg a kis kutak működtetőinek, s ezért elkezdték korlátozni a kiadható mennyiséget. De a probléma máig sem rendeződött. A megdrágult üzemanyagból sem vehető fel kétszáz liternél több, miközben a mi járműveink tankjainak befogadóképessége 1400 liter. Vagyis, akinek nincs saját kútja, annak 6-7 helyen meg kell állni menet közben, hogy teletankolhasson.



– Az ukrajnai háború kirobbanása hogyan hatott önökre?

– Nekünk keleti fuvarjaink nincsenek, Nyugat-Európába járnak az autóink. De azt tudjuk az arrafelé is dolgozó kollégáinktól, hogy a fuvarozás teljesen megszűnt. Ukrajnába nulla az áruszállítás – humanitárius rakományok vihetők csak át –, Oroszországba valamicske még mehet, ami nem esik embargó alá, kerülővel, Lengyelország felé. Gabona nem jön, vas nem jön, a szerkezetlakatosok nem tudnak csarnokokat építeni, van baj bőven.

Képünk illusztráció (Fotó: Makovics Kornél)

– Azt is tudjuk, hogy rekedtek kinn magyar járművek, mert a háború váratlanul tört ki. S akkor az ember mentése volt az elsődleges cél. Vagyis, ha úgy alakult, leakasztották az áruval rakott pótkocsit, és a megbízóval konzultálva ott hagyták, a sofőr pedig iparkodott a vontatóval haza. A Magyarországon felrakott áru pedig itt rekedt. Nekünk ilyen kalandokban nem volt részünk, mert a mi piacunk, a nyugat-európai, működik. Viszont az eddig keletre szállítók egy része nyugati fuvarokat próbál vállalni, ami számunkra konkurenciát jelet.



– Összességében most hogy áll a cég?

– Minimális árréssel dolgoztunk, s a benzináremelésig ez elegendőnek bizonyult. Eltartotta magát a cég, mindenkit ki tudtunk fizetni és 2-3 százalékos eredményt mutathattunk fel. Most mínuszba fordultunk, és jó ideig el kell ezt viselnünk, hogy a megbízóink, a saját áraikban érvényesíteni tudják a különbözetet. Mert csak akkor tudnak minket kifizetni, ha már ők a pénzükhöz jutottak. A fuvarozók sajnos mindig a sor végén állnak.

Jelenleg egész Európában nagy a sofőrhiány Soha nem látott problémákkal találták magukat szemben a szállítmányozási cégek az utóbbi egy-két évben. A korábban megszokott nehézségek – úthasználati díj, benzinár kigazdálkodása, sofőrhiány, pihenőidő biztosítása – eltörpülnek a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború okozta gondok mellett.



Egész Európában nagy a sofőrhiány. Angliából érkeznek a legmeglepőbb hírek. Ott százezer tehergépkocsi-vezető hiányzik a fuvarozórendszerből. A nagyáruházak már nem tudják feltölteni a polcokat a szállítások akadozása miatt. Az Aldi hat-hétezer forintnak megfelelő óradíjat kénytelen fizetni a sofőröknek, hogy ne váltsanak munkahelyet, a Tesco viszont ezer font (417 ezer forint) belépési bónuszt ad annak, aki vált, és hozzájuk megy. Magyarországon még közel sem ilyen súlyos a helyzet, viszont a nyugatra fuvarozók új konkurenseket kaptak: azokat, akik eddig keletre, Ukrajnába és Oroszországba szállítottak.