Ebben a világban hatalmas területet foglal el a YouTube. Ez egy nyilvános videómegosztó portál, ahol videókat lehet nézni, s azokat fel is lehet tölteni. Ez utóbbit teszik a youtuberek, róluk tartott fiatal közönségének előadást nemrégiben az MCC szekszárdi képzési központjában dr. Székely Levente, a Mathias Corvinus Collegium Szociológiai Műhelyének vezetője, akinek kutatási területe az ifjúság médiafogyasztása is.



A youtuberek azok, akik közölni akarnak valamit másokkal, s azt felteszik az internetre. S mivel így pénzt is lehet keresni, lehet ez akár foglalkozási forma is. Elterjedt a nézet, mondta Székely Levente, hogy ez annyira vonzó, hogy a fiatalok zöme youtuber szeretne lenni. Ez viszont tévedés, ez csak akkora részét teszi ki az ifjabb generációnak, mint akik azt tervezik, hogy sportolóként vagy művészként fognak megélni.



Kisebb filmeket, előadásokat feltöltenek sokan, de ez inkább szórakozás, kikapcsolódás. Foglalkozássá akkor válik, amikor ebből már bevétel keletkezik. Ezt akkor lehet elérni, ha a feltöltött anyagoknak már tisztes számú követői vannak. Megfelelő nézettség mellett már elhelyezhetnek reklámokat ezekre a felületekre, s ebből már valamennyi bevétel származik.



Az előadásán szociológiai vonatkozásban is megvilágította az online tér világát. Felhívta a figyelmet az internet veszélyeire is, hogy ott rögtön egy nyilvános térbe kerülünk, ahol bánthatnak, visszaélhetnek adatainkkal, tehát fontos, hogy óvatosan kell közelíteni ehhez a világhoz. Igaz, ma még a fizikai bántalmazás, kiközösítés, zaklatás gyakoribb a fiatalok számára, mint az online zaklatás, viszont itt nehezebb elmenekülni, sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zajlik a megszégyenítés.