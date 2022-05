Sokan azt remélik, hogy ezekkel a problémákkal majd megküzd az állam, a szakértők, a nemzetközi szervezetek, a környezetvédők vagy a megfelelő jogi szabályozás, és biztosítják, hogy mi élhessünk úgy, ahogy eddig, vagy ha lehet, egy kicsit jobban. Csalódni fognak. Semmiféle törvény, szervezet, állam vagy civil szerveződés nem tudja megvédeni a Föld sérülékeny élő rendszereit helyettünk.

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás támogatott projektje a Tegyünk a jövőnkért! kettős célt szolgál: kialakítani a Társulás hatékony klímastratégiáját, másrészt felkészíteni a lakosságot, az önkormányzatokat, a különböző térségi szervezeteket a klímaváltozásra, a kibocsátás és hatások mérséklésére, valamint a változásokhoz való alkalmazkodásra.

A projekt keretében sokrétű, sok célcsoportot érintő ismeretterjesztő- és interaktív programot valósítottak meg a klímatudatosság erősítése érdekében a legkisebbektől a nagyszülőkig, klíma-vándorkiállítást alakítottak ki, gyakorlatias ismeretterjesztő kiadványt és aloldalt készítettek. Kaposmenti Klímamester néven működtetik a térségi klímaprojekt Facebook oldalát, ahol a témával és a projekttel kapcsolatos posztokat jelentetnek meg heti 1-3 alkalommal.

A társulás egyik korábbi tanácskozása Fotó: M. K.

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás már most jelentős feladatokat hárít az egész társadalomra, mindenki új és nagy kihívássokkal áll szemben, fel kell készülni a várható hatásokra, a problémák megoldására és a szükséges cselekvések megtételére, ezért is kiemelkedően szükséges ez a klímastratégia és a szemléletformálás.

Sajnos a Kárpát-medence Európa egyik legsérülékenyebb területe az éghajlatváltozás káros hatásai szempontjából. A nyár egyre melegebb lesz, akár 37–42 Celsius-fokokra is lehet majd számítani, tovább csökken a csapadékos napok száma és az éves csapadékmennyiség, a kevés hűsítő eső pedig hirtelen, nagy mennyiségben és gyakran heves zivatarok kíséretében zúdul majd le.

Az intenzív csapadékhullások során a víz nagyobb része nem tud beszivárogni a talajba, ami növeli az árvízveszélyt. Egyre több csapadékra lehet viszont számítani télen, de ez sem tudja majd ellensúlyozni a jelentős nyári csökkenést.

Tennünk kell

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elengedhetetlenné vált. A klímaváltozás hatásait nem csak elszenvedni lehet, az esetleges hatások megismerésével, felkészüléssel, összefogással, a rendszerek rugalmasságának növelésével alkalmazkodhatunk a változásokhoz. Hatékony „klímaválasz” (éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás a változásokhoz) csak közösen lehetséges, a társadalom minden csoportjának klímatudatos hozzáállása és aktív részvétele mellett. A projekt fő üzenete, célja: a társadalom minden csoportjában a klímatudatosság, a felelősség, a klímatudatos életmód kialakítása, fejlesztése. Nagyon fontos annak tudatosítása, hogy a hatékony klímaválasz kialakításában egyaránt fontos szerepe, lehetősége és kötelezettsége van az egyénnek és a kisközösségeknek, azaz: te is felelős vagy, te is tehetsz érte, a te és a családod jövője is ezen múlik.