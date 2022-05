A szervező, Doncsev Klára elmondta, hogy ez a kemény mag minden esztendőben összejön különböző helyszíneken, egyfajta „Ismerd meg hazádat!” módon. Csak egy év maradt ki, a Covid miatt. Most, a kerek évforduló kapcsán, egykori iskolájukban találkoztak. Volt, aki a házastársát is vitte, és meghívták a gimnázium egyik korábbi igazgatóját, dr. Humné Szentesi Katalint is. (Ezért nem csak kilencen szerepelnek a fotón.) A találkozó hivatalos részének zárásaként megkoszorúzták a helyi hősi emlékművet.

– A hétköznapokban is odafigyelünk egymásra, segítjük, szeretjük egymást – hangsúlyozta a szervező. – Telefonon, e-mailben tartjuk a kapcsolatot, tudjuk, hogy kinek mi a gondja, baja. Ebben a korban már jönnek a testi, lelki problémák, s könnyebbség, ha van kinek elpanaszolni. Igazi jó, öreg barátok vagyunk.