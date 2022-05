Az időközi polgármester választás időpontját a Nagyszokolyi Helyi Választási Bizottság az idei év június huszonhatodik napjára tűzte ki. Ugyanezen a napon tartják a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választást.

Farkas Györgyi Ildikó nagyszokolyi alpolgármester tájékoztatta lapunkat a részletekről. – Bors Bálint lemondását követően a polgármesteri teendőket az alpolgármester vette át. A volt településvezetővel nincs kapcsolatunk – ismertette.

Álláspontja szerint a leendő polgármesternek a következőket kell elsősorban szem előtt tartania: az elért eredményeket tovább vinni, fejleszteni, bővíteni. – Itt gondolok a Tésztakészítő-, Feldolgozó-, és a Szikviz Üzemre. A megválasztott polgármester a közösség érdekeit és a település fejlődését szolgálja - részletezte Farkas Györgyi Ildikó. Hozzátette, Nagyszokolyban folyamatosan végzik a mindennapi feladatokat a választás időpontjától függetlenül. Remélhetőleg egy-két héten belül elkezdődik a Magyar Falu Program (MFP) pályázatban elnyert belterületi utak elkészítése.

Mint arról korábban beszámoltunk, Bors Bálint volt nagyszokolyi polgármestert a Pécsi Ítélőtábla három év szabadságvesztésre, három év közügyektől eltiltásra ítélte, és három évre eltiltotta a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól.

Bors Bálint volt polgármester nyilatkozott lapunknak az ügyről, elmondta, hogy 1999-től dolgozott kereskedelmi cégnél, volt áruszállító, boltos, boltvezető, 2010 márciusától ügyvezető, de csak papíron. Feladata továbbra is a boltok felügyelete, a velük való kapcsolat tartása és ügyek intézése volt. Az ügyvezetést kényszerhelyzetben vállalta el, munkájuk megőrzése érdekében. A felesége is ennél a cégnél dolgozott. Ugyanazon év őszétől lett Nagyszokoly társadalmi megbízatású polgármestere, ekkor még megmaradt a cégnél a munkaviszonya. 2013 őszén volt nála is házkutatás, kihallgatás, mely során rá nézve terhelő bizonyítékot nem találtak, nem tapasztaltak.

Hozzátette, a költségvetési csalásról semmilyen tudomása nem volt, a bűncselekményt se tudva, se akarva nem követte el. A kereskedelmi cég boltjainak mindennapjait intézte. Álláspontja szerint az elsőrendű vádlott volt az, akinél minden szál összefutott. Kép- és hanganyagot is készített, amelyben az elsőrendű vádlott elmondta neki, hogy kinek mi volt a szerepe az ügyben. Kijelentette, hogy Bors Bálintnak nem volt köze az ügyhöz. A bizonyító erejű hanganyagot azonban nem fogadták be, mivel határidőn túl nyújtották be. Bors Bálint volt polgármester karrierje kettétört, a családi élete is súlyos terhet kapott.