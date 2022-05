Süli János már sokadik alkalommal volt vendége a megyei közgyűlésnek, amit maga is hasznosnak nevezett, hiszen a testület így elsőkézből értesülhet az atomerőművi beruházással kapcsolatos információkról. Legutóbbi tájékoztatása óta azonban történt egy s más – ukrán-orosz háború, új kormányzati struktúra, előrelépések a paksi projektben –, ami okot adhatott a találkozásra.

Az államtitkár rögtön az elején leszögezte, hogy a szomszéd országban dúló háború nem gátolja a paksi beruházás előrehaladását – a szankciók nem érintik a nukleáris energetikát. Előrelépés történt a projekthez szükséges engedélyeztetés terén, hiszen az Országos Atomenergetikai Hivatal zöld utat biztosított az új blokkok résfalának építéséhez. Új kormányzati szerepkörét tekintve elmondta, hogy a külügyi tárcához való csatlakozás nagyobb hatékonyságot eredményezhet a jövőben, és a konkrét építkezés mihamarabbi megkezdésével tartható a célkitűzés, mely szerint 2030-ra megvalósul a paksi beruházás. Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke a megyei önkormányzat további támogatásáról biztosította Süli Jánost.

Szabó Csaba beszámolójából kiderült, hogy a regisztrált bűncselekmények megyei mérőszámaiban nem történt jelentős változás az elmúlt év adataihoz képest. Az utóbbi tizenegy évben viszont most volt a legalacsonyabb a kiemelten kezelt bűncselekmények száma. Tavaly például nem történt emberölés, csökkent a testi sértések, az önbíráskodás, a rongálás és a lakásbetörések száma, ugyanakkor hatszor annyi közokirat-hamisítás történt. Az ittas vezetés és a közúti balesetek statisztikája bár mérséklődött, ám így is 259, illetve 55 esetről számolt be a rendőrség vezetője. Az embercsempészek azonban egyre inkább elkerülik megyénket, ahol a megfelelő intézkedéseknek hála immár sokkal magasabb a lebukás kockázata. Tolna több szempontból is dobogós helyen végzett a megyék között a bűnüldözés és a nyomozáseredményesség tekintetében. Szabó Csaba meggyőződése, hogy a statisztikai adatokon túl a lakosság visszajelzései is rendkívül fontosak. További céljaik között szerepel – többek között – megítélésük javítása, hogy egy professzionális, biztonságot nyújtó, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló szervezet képét lássuk viszont a Rendőrségben.