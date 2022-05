Az Egy Föld, egy film, egy esély mottóval zajló, a környezettudatos gondolkodást elősegítő, bolygónkat átfogó vetélkedő egy-egy perces alkotásokkal töltötte be küldetését. A verseny védnöke dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke volt, a védnöki tisztet Horváth Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, valamint prof. dr. Szécsi Gábor, a PTE KPVK dékánja látta el.

Dr. Szalóki Szilvia, a MEKH elnökhelyettese videóüzenetben gratulált az alkotóknak, akik az egyedülálló, önmagán túlmutató kezdeményezés révén a művészet tudatformáló eszközeivel hívja fel a figyelmet földünk megismételhetetlen létére, valamint az emberi cselekvés fontosságára.

A filmkészítő játékra öt kontinens tizenhat országából több mint száz nevezés érkezett. A műveket Lawrence David Foldes, az USA Mozgókép- és

Tudományos Akadémiájának tagja, a Hallgatói Akadémia Díj Végrehajtó Bizottságának elnöke, Szabó István Oscar-díjas filmrendező és Sandeep Marwah, az Asian Academy of Film and TV (India) elnöke bírálta el. Ugyancsak a zsűrizésben vett részt prof. Karl Bardosh, a New York University professzora, Kindl Gábor versenyigazgató és Finta Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztője.

Mint elhangzott, a Forgass a Földért jó hírét korábban olyan – immár eltávozott – kiválóságok öregbítették személyes, segítő jelenlétükkel, mint Jancsó Miklós és Makk Károly Kossuth-díjas, továbbá Jiří Menzel Oscar-díjas filmrendezők.

A legjobb nemzetközi alkotásnak járó elismerést, egyúttal a legjobb eredeti kísérőzene díját és a Jiří Menzel emlékdíjat az Egyesült Államok, azon belül

Chicago Halo One Productions elnevezésű, Kevin Lucero vezette stábjának Stop című filmje nyerte el. Második lett, a legjobb szerkesztés és legjobb vágás mellett az USA New York városában élő Alina Melnikava és az általa készített Nasty Coffee.