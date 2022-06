Olyan zöldségeket érdemes a balkonra ültetni, amelyek nem igényelnek sok helyet. Ilyenek például a paradicsom és a paprika. Szintén ilyen a zöldhagyma és a fokhagyma is, de ne feledkezzünk meg a különböző fűszernövényekről sem. Termeszhetünk petrezselymet, metélőhagymát, mentát, koriandert, rozmaringot, vagy akár bazsalikomot is. A balkonkertészkedés során az egyik legfontosabb tényező az, hogy milyen fekvésű a teraszunk, hiszen ez határozza meg azt, hogy mit ültethetünk.

Fontos, hogy elegendő napfény érje az erkélyünket, ezáltal pedig a növényeinket is, ha déli vagy nyugati fekvésű, akkor szinte egész nap odasüt a nap, így bármit termeszthetünk, ugyanakkor a keleti fekvésű erkély reggelente kap fényt, így ide inkább fűszernövényeket és gyökérzöldségeket tegyünk. Az északi fekvésű teraszok jellemzően árnyékosak, ám itt is tudunk zöldségeket termeszteni, a petrezselyem és a zöldhagyma például nagyon jól érzik magukat ilyen körülmények között is.

A petrezselyem jó választás arra is, ha csak a zöldjét szeretnénk felhasználni levesbe, salátákhoz vagy sütéshez. Az erkélyen vagy balkonon a legtöbben virágokat tartanak, melyek színesítik, feldobják a lakáshoz tartozó részt is. A muskátli, a petúnia, a szőlővirág remek választás erre a célra, de jól mutat a banánfa vagy a citromfa is. A locsolásukról, tápoldatozásukról ne feledkezzünk meg nyáron sem.