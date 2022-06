Szekszárd

Szombattól megnyitja kapuit a szekszárdi strandfürdő, amely a tervek szerint augusztus 31-ig lesz nyitva. – Vendégforgalom szempontjából parádés volt a tavalyi év. Bár nyitáskor még érvényben voltak a korlátozások, és csak védettségi igazolvánnyal lehetett belépni, ennek ellenére nem voltak rosszak a számok, utána pedig robbanásszerű emelkedést tapasztaltunk – mondta megkeresésünkre Fritz Zoltán. A szekszárdi fürdő igazgatója hasonlóan jó forgalommal számol erre az évre is, sőt mivel most nincs korlátozás sem, bíznak benne, hogy ha az időjárás sem „szól bele”, idén még ezt is felül tudják múlni.

Mint megtudtuk, elvégezték a szokásos karbantartási, vízgépészeti munkákat, medenceburkolat-javításokat, de megtörtént a csúszdatorony aktuális felülvizsgálata, szükséges javítása, sőt tíz év után az összes már balesetveszélyessé vált medencerács cseréje is. Fritz Zoltán elmondta, a zöldfelület karbantartása, kezelése folyamatos, idén a nagytakarításba egy járdatisztító géppel a város is besegített, amellyel a köves felületekről távolították el a szennyeződéseket. Sikerült bővíteniük napvitorlarendszerüket, amely immár a játszótér felett állandó, összefüggő árnyékot biztosít a kicsiknek.

Mindenhol megtörténtek az ilyenkor szokásos karbantartási munkák (Fotó: M. K.)

Újdonságként animátor várja itt az apróságokat: az óvodapedagógus szakon tanuló fiatalok különböző kézműves foglalkozásokat szerveznek majd számukra a teljes szezonban. A tavalyról ismert LED-falnak köszönhetően a vendégek idén is nyomon követhetik a legizgalmasabb sporteseményeket, de lesz zene, valamint a strand színes programokkal idén is csatlakozik a fürdők éjszakájához. Újdonság, hogy ez évtől a pénztárakban saját logóval ellátott strandcikkeket, szuveníreket is árusítanak. A vendégek csupán kismértékű jegyáremelkedésre számíthatnak, főként a legforgalmasabb időszakra szóló jegyek, így a délutáni belépők esetében.

Paks

Befejezték a paksi Ürgemezei Strand karbantartását is: a medencék tisztítása, fertőtlenítése mellett a szakemberek elvégezték a hagyományos karbantartási feladatokat, amikbe beletartozik a kiszolgálólétesítmények tisztasági festése is. Az általános felújítás és műszaki karbantartás mellett megújult a több mint kéthektáros zöldfelület is. Kicserélték a műfüvet, megtörtént a sövények, bokrok, fák nyírása – tájékoztatott Herpai Attila, a Mezőföldvíz Kft. kommunikációs tanácsadója.

Hozzátette, újrarotálták a sportpályák talaját, és kicserélték a homokot is. Emellett olyan beruházások is történtek, amelyek biztonságosabbá tették a strand üzemeltetését. Ilyen például az úszómedence vízforgató szivattyújának bővítése. A strand június 1-től augusztus 30-ig lesz nyitva – adta hírül a TelePaks. Az árakat idén nem emelte az üzemeltető. Az elmúlt két évben a pandémiás helyzet miatt bevezetett korlátozásokkal lehetett strandolni, de idén nyáron újból külön szabályozás nélkül lehet igénybe venni a strand szolgáltatásait.

Tamási

A tamási fürdő felújítása a tavaly novemberi tűzeset után ott tart, hogy ideiglenes tetőt tettek a fedett rész egyik oldalára, a másik épen maradt. Az idei év elejét a részleges nyitvatartás jellemezte. Az építési munkálatok állni látszottak. Széles András alpolgármester tájékoztatása szerint a megtorpanás csak átmeneti. Közbeszerzési eljárás folyik a komplett fürdőfejlesztésre. Ennek lebonyolítása körülbelül másfél hónap, aztán lehet csak pénzhez jutni, aminek megint csak lesz átfutási ideje.

Ideiglenes tető van a tamási fürdő egy részén (W. G.)

Jó esetben ősszel megkezdődhet a kivitelezés. Nagy és összetett munka vár a vállalkozókra, teljes modernizálás történik mintegy ötmilliárd forintból. A projekt- nek csak egy része lesz a leégett tető helyreállítása. Európai színvonalú fürdőkomplexum jön létre. De addig sem áll meg az élet, várják a vendégeket, nyáron használható lesz a strand. A fedett rész korlátozott mértékben áll rendelkezésre, a külső medencéket pedig előreláthatólag június 5-től vehetik igénybe a látogatók.

Bonyhád

A Bonyhádi Termálfürdő tervezett nyitási időpontja június tizenegyedike. – A nyitás, azaz 2017 óta nem történt belépőjegy-áremelés, ezért úgy döntöttünk, idén ez már szükséges, tehát minimális emelésre számíthatnak a fürdőzők. Újdonság lesz, hogy a beléptetésnél különbséget fogunk tenni a helyiek és a vidékiek között.

A bonyhádiak kedvezményes áron vehetik igénybe a fürdőt, természetesen ezt lakcímkártya felmutatásával tudják majd igazolni a beléptetés során – tájékoztatta lapunkat dr. Farkas Attila, a Bonyhádi Nonprofit Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, idén is lesznek fényszínházas előadások, amelyek pontos dátumát még nem tudja, de a nyitást követően, július elejére és augusztus közepére tervezik a programokat.

A szombat éjszakai fürdőzéseket havonta két alkalommal rendezik meg, amelyekről folyamatosan informálják a fürdőzőket. Látványos fejlesztést nem végeztek idén a fürdőben, azonban a háttérben technológia fejlesztések zajlottak, valamint megtörtént a virágosítás is a nyitásra – tájékoztatott az ügyvezető.