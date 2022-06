Szekszárd Első alkalommal kapcsolódott az országos mozgalomhoz a szekszárdi adománybolt. A rendhagyó eseményen különleges nyitvatartással és kötetlen beszélgetéssel vártak minden érdeklődőt. Keszthelyi Krisztina, a Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány elnöke megkeresésünkre elmondta, céljuk leginkább az, hogy népszerűsítsék az adományboltot, és minél szélesebb körben bemutassák annak működési elvét. – Sokan még mindig úgy vélik, hogy adományboltként ingyen kellene adnunk az árut, hiszen mi is adományként kapjuk. Ám ugyanolyan használtcikk-kereskedésként működünk, mint bármelyik turkáló vagy műszaki outlet. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk.

Szerencsére egyre többen ismerik már a boltot, és a visszatérő vásárlók mellett az adományozók száma is szépen növekszik, illetve vannak rendszeresen adományozók. Keszthelyi Krisztina azt is elmondta, sokszor van átfedés az adományozók és a vásárlók között, ami nagy öröm számukra. A hétvégi gyermeknap alkalmából pénteken minden gyerekruhát fél áron lehetett megvásárolni, és a gyermekeknek apró ajándékkal is kedveskedtek. Egyre több szülő megy úgy játékot vásárolni, hogy egyben visznek is valamit, amit már nem használ a gyermek – legyen az ruha vagy játék. Így a gyermekek szemléletformálása már kicsi korban elkezdődik, ami nagyon fontos.

Ezenfelül egy nagyon kedves, pécsi, súlyosan látássérült hölgy is segíti a munkájukat. Ő a már nem használható textileknek ad új életet, horgolt tárolókosárkákat készít több méretben és fazonban. Így a már nem hordható ruhaneműk egy része még menthető és hasznos tárgyként funkcionálhat otthonainkban. Az általa horgolt kis tárolóknak nincs darab­ára, ezeket a vásárlók az általuk felkínált összegért cserébe vehetik meg. A befolyt összeget pedig utalvány formájában a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai az arra rászorulóknak adják.

Az adománybolt egyik munkatársa kérdésünkre elmondta, olyan adományokat várnak, amelyek jó állapotban vannak. – Ha például ruháról beszélünk, még hordható, tiszta állapotban lenne jó megkapni, mert a foltos vagy szakadt ruhaneműk tisztítására, javítására sajnos nincs lehetőségünk. Továbbá a válogatás nem kevés energiát emészt fel, és sajnos a szemét konténeres szállítása is jelentős összegbe kerül, valamint a tárolást sem egyszerű megoldani. Ezért kérik az adományozókat, lehetőleg a szezonnak megfelelő ruhaneműket hozzanak.

Keszthelyi Krisztina hozzátette, hogy az adománybolt közösségi oldala is egyre népszerűbb, sokan várják a friss fotókat az árukészletről. Vannak, akik akár kommentben lefoglalják az adott terméket, csak hogy mindenképpen az övék lehessen. Pénteken délelőtt tizenegy órától egészen éjfélig nyitva volt a bolt, sok érdeklődővel tudtak kényelmesen beszélgetni, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptak az itt dolgozók. Volt, aki megjegyezte, éppen egyik vásárlása alkalmával látta, hogy egy korábban általa adományozott tárgyat vett meg valaki, és ez jó érzéssel töltötte el. Keszthelyi Krisztina és kicsiny csapata gitáros örömzenével is megörvendeztette az érdeklődőket. A kellemes május délután igazán széppé varázsolta ezt a nemes kezdeményezést.