Tavasz végére világszerte lefutott a koronavírus-járvány ötödik hulláma, a legtöbb országban feloldották a korlátozásokat, így jelenleg sokfelé utazhatunk Európában és azon túlra is. Érdemes mindenesetre alaposan körülnézni, hogy ahol pihenni szándékozunk, ott vannak-e, és ha igen, milyen korlátozások. Hova utazhatunk teljesen szabadon, hol szükséges teszt, merre fogadják el a Covid–19 fertőzésen átesést, hol mentesít a vakcina a teszt és a karantén alól?

A legtöbb európai országban nincs beutazási korlátozás, olyan szabályok vannak érvényben, mint a járvány előtt, tehát Magyarországról magyar állampolgárként a belépéshez nem szükséges tesztet csináltatnunk, nem kell oltás vagy védettségi igazolvány. Ilyen Albánia, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Madeira szigete, Montenegró, Nagy-Britannia, vagyis Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország is.

Csupán néhány ország van, ahová csak uniós digitális Covid-igazolvánnyal utazhatunk be, például Finnországba, Franciaországba, Máltára, Monacóba és Portugáliába. Aki távolabbi célpontot venne irányba, számukra jó hír, hogy a Dominikai Köztársaságba, Mexikóba, Costa Ricába, Kubába, Izraelbe, Jamaicába vagy a Maldív-szigetekre is szabad lett az út. Ahol még korlátozás van érvényben, ott is várhatóan még a nyár folyamán oldani fogják a szabályokat – vélik az utazásszervezők, akik mindezekről folyamatosan tájékoztatják az odainduló utasaikat.

Ezért is érdemes igénybe venni az utazási irodák szolgáltatásait a pihenés megszervezéséhez – mondják. A magyarok által legkedveltebb helyeket – Görögországot, Horvátországot, Törökországot, Olaszországot és Ciprust – tehát mostanra korlátozás nélkül felkereshetik a hazai utazók. Egy-egy légitársaság kérheti maximum még a maszkhasználatot a repülési idő alatt – tudtuk meg egy szekszárdi utazási iroda vezetőjétől. A szakember elmondta, ezekben a hetekben mindenki üdül, az utazók száma visszaállt a járvány előtti, 2019-es szintre.

A turisták keresik a különlegességeket és jellemzően mindenki a korábban megszokottnál eggyel magasabb szintű útra fizet be: az egyénileg utazók buszos körutakra, a régebben busszal közlekedők repülős nyaralásokra, az eddig mediterrán helyen nyaralók pedig most az egzotikus célpontokkal kacérkodnak. – A legkedveltebb nyaralóhelyekre a mostani időpontokra már szinte lehetetlen szállást találni, de beteltek a charterjáratok is, annak ellenére, hogy mindenhol jelentősen emelkedtek az árak. Az utazni vágyók sokkal gördülékenyebben veszik az áremelkedéseket, mint gondolnánk, elfogadják, hiszen a turizmus mellett minden más szektor szolgáltatása is drágult – fogalmazott.

A visszautazással kapcsolatban jó tudni, hogy március 7-től a hazai utazási korlátozások megszűntek, magyar és külföldi állampolgár is szabadon, korlátozás nélkül, védettségi igazolvány, oltás és teszt nélkül beléphet bárhonnan hazánkba, közúton, vonattal vagy repülővel érkezve, mint a járvány előtt.

A konzuli szolgálat tanácsokkal segít

A Konzuli Szolgálat arról tájékoztatott, hogy a vírus vagy valamelyik mutációjának újbóli felbukkanása, gyors terjedése eredményezheti a járványügyi korlátozások ismételt bevezetését, a meglévő korlátozások szigorítását, egyúttal magával hozhatja a közlekedési lehetőségek váratlan módosulását, mely továbbra is kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat a megtervezett utazások során.

Ezért arra kérik a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukra megfelelő gondossággal készüljenek fel, és folyamatosan kövessék figyelemmel a Konzuli Szolgálat utazási tanácsait, ebben segítenek az utazásszervezők, turisztikai irodák is. – Naponta figyeljük az utazási szabályok változását, gyakran előfordulhat, hogy egy-egy utazás alatt is enyhülnek a szabályok, érdemes az utazási irodáktól informálódni – ajánlotta az általunk megkérdezett utazásszervező.