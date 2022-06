Felmelegedés hatására a vérszívók tömeges megjelenése várható, ezért a következő napokban folytatódik ellenük a központi védekezés. Ezen a héten országosan több mint kétszáz településen várható szúnyoggyérítés.

Az elmúlt héten a megyében egyebek mellett Bátán 150, Pörbölyön 35 hektáron és Tamási teljes területén is végeztek földi szúnyoggyérítést – jelezte Köves Péter, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szúnyoggyérítési programjában a Duna-menti települések kiemelt helyen szerepelnek, bár a héten Tolnát elkerülik a szúnyogirtók, hamarosan Paksra és térségére is sor kerülhet – tudta meg a TelePaks. Jelezték, ezzel párhuzamosan a helyi városvezetés egy külsős céget is megbízott a szúnyogirtással. Ráadásul egy szúnyogártalom mérésére szolgáló számláló berendezést is kihelyeztek a polgármesteri hivatal mögé, amely összegzi, hogy a készülék óránként mennyi vérszívót tud magához vonzani az adott területen. Amennyiben ez eléri a 30-50-et, akkor lépni kell – véli az ezt kezelő szakember.

A jelenlegi esős időszakban különösen sokat tehetünk az emberközeli életmódot folytató szúnyogfajok elterjedése ellen. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, kerti játékokban összegyűlt vizet kiönteni. Ezzel nemcsak közvetlen lakókörnyezetünkben csökkentjük a szúnyogok számát, hanem az inváziós fajok további térhódítását is nehezítjük.