Az utóbbi évek aszályos időjárása miatt szinte folyamatosan problémát jelent a tolnai holtágak igen alacsony vízszintje. Jelen helyzetben a vízhiányon az égieken (csapadék) kívül gyakorlatilag csak a Sióból érkező vízutánpótlás segíthet. Ám ezzel a lehetőséggel is csak a Sió (vagy a Duna) megfelelően magas vízállása esetén lehet élni.

Beke Zsolt, a KDTVIZIG Tolna Megyei Szakaszmérnökségének vezetője érdeklődésünkre elmondta: az elmúlt években szinte menetrendszerűvé vált, hogy amennyiben a Dunán érkezik megfelelő árhullám tavasszal, akkor annak a Sió-csatornára történő „beengedésével” biztosítani lehet a holtágak vízpótlását. Ez sajnos – árhullám hiányában – idén elmaradt.

Van más lehetőség is a tavaszi időszakban a Sió vízszintjének megemelésére. A vízügyi igazgatóság immár évek óta igyekszik – a halívásoknak is kedvező feltételeket teremtve – a május közepi időszakban a Siót visszaduzzasztani a Sió-árvízkapu lezárásával. A duzzasztás persze függ attól is, hogy mennyi víz érkezik a Sió vízgyűjtőjéről.

Idén a vízügyi igazgatóság a visszaduzzasztást május 16-án kezdte meg, május 19-én pedig már elég magas volt a Sió szintje ahhoz, hogy megkezdődhessen a vízpótlás a tolnai Déli-holtágba, a Kutyatanyai-zsilipen keresztül. (A Déli-holtágból pedig a Mádi-Kovács-zsilipen keresztül az Északi-holtágba.) A vízpótlás kezdetén a tolnai holtágak vízszintje rendkívül alacsony, 412 centiméter volt. Május 31-én már közel harminc centivel, 440 centire nőtt a víz.

Beke Zsolt azt is elmondta, hogy a tervek szerint nagyjából négy hétig tart a vízpótlás. Ez idő alatt várhatóan elérik a holtágak maximális üzemi vízszintjét, 460-470 centiméterrel. Remélhetőleg ez a vízszint elegendő lesz a nyári időszakra az öntözés, horgászat, vízi sportok támasztotta igények kielégítésére is. Ám ezt továbbra is befolyásolhatja az aszályos időjárás és a nagy meleg.

Ebben az időszakban a Sió duzzasztására kevesebb az esély, de ha lesz rá lehetőség, a vízügyi igazgatóság megteszi a szükséges lépéseket. Amennyiben pedig a Dunán érkezne árhullám (ami ugyan elég ritka), akkor a faddi és a bogyiszlói holtágak is juthatnának friss vízhez.