Két és fél órával a vihar előtt kapta az sms-t Hustyi Gábor május 25-én, az utolsó fagyos szent, Orbán napján. Az ön területén jégeső várható, kérjük kapcsolja be a generátort, ez volt az üzenetben. Azonnal be is kapcsolta a berendezést. Ami ezután jött, őt is meglepte, az elmúlt harminc évben ilyenre nem emlékszik. A jégeső – dió és kisebb tojás formájú jégszemekkel – 19 óra 47 perctől 20 óráig tartott, utána csak eső esett.

Másnap reggel többen őt hibáztatták azért, mert a kiskertjüket, autójukat, házuk tetejét, a környékbeli gyümölcsöst, szőlőt alaposan elverte a jég. Szinte belebetegedett a vádaskodásba, hiszen mindent elkövetett amit csak lehetett, de nem tudta a környezetét megvédeni a jégesőtől.

– Négy éve becsületesen csinálom a generátorok kezelését, a nap 24 órájában figyelem, mikor jön üzenet a telefonomra, hogy bekapcsoljam a berendezést. A múlt héten négyezer méter magasan és 15 kilométeres távolságban érkezett fölénk a vihar. Sajnos megfékezhetetlen volt, a kárt így is mérsékeltük a párologtatással, de az itt kialakult két szupercella és a határon túlról érkező, jéggel teli zivatarfelhők ellen nem lehetett mit tenni.

A nagy jégszemeket ugyan csökkentette a párologtatás, de a kárt nem tudtuk megelőzni. A mi kertünket is teljesen elverte a jég, a gyümölcsfáinkat, a szőlőt. Három év után idén végre lett volna sárgabarackunk, de a földről szedtük össze vödrökben a zöld kis barackokat.

Nem csak Bátaszéken, de Dunaszekcsőn, Pörbölyön, Bátaapátiban is van generátor, azok is mind időben működtek. A vihar után, este negyed 11 órakor a pécsi diszpécserrel beszélt Hustyi Gábor, aki elmondta neki, nagyon sok riasztás volt a jégeső miatt, nem csak Bátaszéken, de más településeken, más megyékben is.