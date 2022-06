Miközben a Bartina több csoportja a nagyszabású, közel kilencszáz táncos, zenész és népi kézműves részvételével zajló Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon vett részt, addig az egyesület tizenegy fiatalja Szarvason, a Gyermek Néptáncosok XV. Országos Szólótánc Fesztiváljának döntőjén bizonyította tudását. Már a régiós előválogatón való szereplés is eredményes volt, hiszen a döntőbe a szekszárdi együttesből jutott be a legtöbb produkció.

A megyeszékhely gárdája öt párosból és egy szólistából állt. Név szerint Deák Fruzsina–Sándor Sámuel, Kapási Jázmin–Bali Levente, Málinger Emma–Nyemcsok Máté (mindannyian II. korcsoport), továbbá Bajusz Panna–Kisvári Gréta, Nyemcsok Eszter–Veress Vivienn (mindannyian III. korcsoport), valamint Both Benedek mérette meg magát.

A bartinásokat Huszárikné Böröcz Zsófia, Tóth-Mihó Erika, Tóth Zoltán, illetve Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Nyemcsok Pál táncpedagógusok készítették fel. Utóbbi duó pedagógiai különdíjban részesült, elnyerve a legeredményesebb oktatópár címét.

– Harmincöt esztendeje, ötévesen kezdtem néptáncos-pályafutásomat a Bartinában – mondta el lapunknak a Táncművészeti Főiskolát végzett Nyemcsokné Kárpáti Katalin. – Közel húsz éve oktatással is foglalkozom. Ezen tisztemben már többször is ott voltam a szarvasi találkozón, mely rendezvényen emlékezetem szerint ilyen kimagasló eredményt még nem ért el a Bartina.

A döntőben harmincnégy szólista és harminchárom páros lépett fel. A zsűri hét tagjának egybehangzó véleménye szerint erős mezőny jött össze, a produkciókat magas színvonal jellemezte. Ez azt is jelenti, hogy apróságok döntöttek a legjobbak javára.

De beszéljenek gyakorlatilag önmagukért az eredmények. A kötelező és szabadon választott táncok előadásáért Országos Pántlikás Táncos címet kapott Bajusz Panna, Deák Fruzsina, Kisvári Gréta, Málinger Emma, Nyemcsok Eszter és Veress Vivienn. Országos Bokrétás Táncos címben részesült Both Benedek, Nyemcsok Máté és Sándor Sámuel. A Kapási Jázmin–Bali Levente-páros pedig különdíjat vehetett át a zselici táncok hiteles előadásáért.

Elnöki dicséret

– Nagyon büszkék vagyunk táncosainkra! – osztotta meg örömét Jóföldi Gabriella, a Bartina Néptánc Egyesület elnöke. – A pandémiás időszak és annak utóhatása a Bartina számára is nehéz volt. De úgy a felkészítők, mint pedig a gyermekek ebben a helyzetben is jelesre vizsgáztak, ezt bizonyítja a jelenlegi eredmény. A második korcsoportosok – tíz-tizenegy éves lányok és fiúk – most vettek részt első alkalommal ezen a jelentős fesztiválon és ezzel együtt is ugyanolyan kiválóan szerepeltek, mint a nagyobbak. Egy országos találkozón sikerült tovább öregbíteni a Bartina jó hírét.