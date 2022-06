A mözsi iskolában is szerdán volt az utolsó tanítási nap. Ám ott nem csupán ebben a tanévben nem lesz több kicsengetés. Az iskola végleg bezárja kapuit. Tolna város mözsi településrészén 1991-ben épült meg az új, korszerű iskola, ahol viszont 2011-től már csak alsó tagozat működött. A mostani iskolabezárás közvetlen előzménye az volt, hogy a 2022-23-as tanévre mindössze hét első osztályost írattak Mözsre. Ez pedig éppen a fele a minimálisan előírt 14 fős osztálylétszámnak.

A mözsi iskola szegregátum területek környékén működik, igen magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya. Az alacsony tanulólétszám évek óta gond. Nem a születésszám a probléma, hanem az, hogy sok gyermek nem a lakhelyén jár iskolába. Tavaly például 102 elsős kisdiák kezdett valamelyik városbeli iskolában, idén csupán 86. Huszonnégy tolnai és mözsi elsőst városon kívüli intézménybe írattak be.

Mözsön tehát első osztályt szeptembertől nem lehetett indítani. Ám mivel a mözsi iskolában nagyon magas a hátrányos helyzetű diákok aránya, az esélyegyenlőségi előírásoknak városi szinten már csak úgy lehet megfelelni, ha a mözsi 2., 3., 4. osztályokat integrálják a másik két városi iskolába.

Takács Zita elmondta, hogy az iskolabezárás 62 mözsi gyermeket érint. A hét beíratott mözsi elsős a Széchenyi iskola elsős osztályába kerül. A mözsi 2., 3., 4. osztályosok a Széchenyi és az Eötvös utcai alsós osztályokban folytatják. A mostani mözsi negyedikesek a Bartók utcai (Wosinsky) iskolában kezdik meg a felső tagozatot. Így a Bartók utcai iskolában három 5. osztály indul szeptemberben, a Széchenyiben egy. Mivel a Bartókban ennyi osztálynak nincs elég hely, átmenetileg egy konténer tanteremben is zajlik majd oktatás.

Ezzel a megoldással nem kell igénybe venni (előtte pedig felújítani) Tolnán az üresen álló Szent Imre utcai iskolaépületet.

Mözsön eddig hét pedagógus dolgozott, egyikük nyugdíjasként. Három tanító a Széchenyiben, egy az Eötvös utcai iskolában, egy pedig Őcsényben folytatja. Egy tanerő nyugdíjba vonul. A mözsi takarító a Kossuth utca 6. szám alatti iskolában (volt pártház) dolgozik tovább.

Takács Zita a távlati elképzelésekről elmondta: az ideális az lenne, ha a mostani szétaprózott iskolai szerkezet helyett a város összes általános iskolása egyetlen iskolaközpontban tanulhatna. Ezt egyébként már régóta tervezik, de – különösen a mostani bizonytalan gazdasági helyzetben – várhatóan nem egyhamar valósulhat meg. Az is előrelépés lenne – a szakos ellátottság javítása miatt is –, ha legalább a teljes városi alsó és felső tagozatot egy-egy külön helyszínen lehetne megszervezni. De egyelőre erre sincsenek kiforrott tervek.

Az igazgató érdeklődésünkre elmondta: a szülők érthetően nagyon fájlalták ezt a döntést. Érzelmi és praktikus okok miatt is jobb megoldás lenne számukra, ha a gyerekük továbbra is Mözsön járhatna iskolába. Ugyanakkor tudomásul vették az intézkedést.

A mözsi kisdiákok – ahogy eddig a felsősök is – menetrend szerinti buszjáratokkal juthatnak majd el a tolnai iskolákba. Mözsön a központban, továbbá a Malomnál és a Napsugár ABC-nél szállhatnak fel a buszokra. Mivel településen belül veszik igénybe a tömegközlekedést, ingyenes bérlet nem jár nekik.

Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere szomorúan vette tudomásul a mözsi iskola megszűnését. Mint mondta: arra, hogy mi lesz az önkormányzati tulajdonú épület sorsa, egyelőre nincs konkrét terv.

Mözsön két népszavazás is volt az iskola miatt

A mözsi iskola bezárása – gazdaságossági okok miatt – korábban is felmerült. 2004-ben az akkori fenntartó, az önkormányzat felmenő rendszerben meg akarta szüntetni a mözsi felső tagozatot. Erről határoztak is, de az intézkedés csak két évig élt. Viszont a döntés miatt Mözsön felerősödtek az önállósági törekvések, és népszavazást tartottak a Tolnától való elválásról. A 2005-ös referendum érvénytelen lett, a 2008-as újabb népszavazás azonban érvényes és eredményes volt. Ám a sikeres népszavazás ellenére a jogszabályok nem engedték, hogy Mözs elváljon Tolnától.

A mözsi felső tagozat 2011 szeptemberétől megszűnt. Időközben az állam az iskolák fenntartását, majd az üzemeltetését is átvette az önkormányzatoktól. A mostani iskolabezárás tehát már állami döntés. Egyelőre nem hallottunk arról, hogy a mözsiek bármiféle tiltakozást terveznének az iskolabezárás kapcsán.