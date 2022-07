– Már ötéves korom óta horgászok, ide a táborba már második alkalommal jöttem el a családommal. Mivel apukám és a bátyám is horgásznak, engem is érdekelni kezdett a sport. Nagyon sok keszeget és kárászt fogtunk már, a bátyámmal mindketten úszózunk. Csontival fogtam az eddigi legnagyobb halamat is, ami egy ragadozó uszonyos volt, egy szép, nagy süllő – mesélte Korcsog Zsófia, tízéves szekszárdi horgász.

Korcsog Zsófia édesapja elmondta kiváló lehetőségnek találja a sióagárdi tábort, ugyanis fontosnak tartja, hogy gyermekei hasznos hobbit találjanak maguknak, és megismerjék a természet szépségeit, óvják azt. Örömére szolgál, hogy együtt kapcsolódhat ki családjával, elmondása szerint kiváló közösségépítő szerepe van a tábornak.

A szülők is fontosnak tartják

A sióagárdi horgásztábor minden évben nagy sikernek örvend, nemcsak helyiek, de tolnai, zombai, sőt bátaszéki gyerekek körében is. Az egyesület vezetője elmondta, csak a tagjaik vehetnek ezen részt, és már saját unokái is csatlakoztak a táborozókhoz.

Korcsog László elmondása szerint fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedjenek a sportággal, szükség van az utánpótlásra.